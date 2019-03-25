Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu İkinci Maçında...

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu İkinci Maçında...

19 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı 4-0 yendi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu İkinci Maçında..., System.String[]
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı 4-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Moldova, Avrupa, A Milli Futbol Takımı, Spor
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