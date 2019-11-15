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A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik

7 saat önce

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik, System.String[]

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile karşılaşacak ay-yıldızlılarda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı.

Bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, A Milli Takım'a alındı.

Milliler, dün İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemişti.

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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