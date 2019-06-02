A Milli Futbol Takımı Alanya'da
1 saat önce
Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Özbekistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Alanya ilçesine geldi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:50 Kaynak: AA
kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Özbekistan
ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı
, müsabakanın oynanacağı Alanya
ilçesine geldi. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Belek
bölgesindeki kamp otelinden yaklaşık 1,5 saatlik otobüs yolculuğu sonrası Alanya'daki Lumos Deluxe Hotel'e ulaşan ay-yıldızlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Alanya Bahçeşehir
Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
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