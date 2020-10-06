A Milli Futbol Takımı Almanya'da

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya ile yapacağı hazırlık maçı için bu ülkeye geldi.

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya ile yapacağı hazırlık maçı için bu ülkeye geldi. İstanbul'dan THY'ye ait özel uçakla Köln/Bonn Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Ay-yıldızlı ekip, bugün TSİ 21.00'de son antrenmanını Köln'de yarın karşılaşmanın oynanacağı RheinEnergie Stadı'nda yapacak. İdman öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli oyuncu düzenlenecek basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunacak.

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