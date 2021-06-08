HARSEWINKEL - A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Almanya kampındaki son çalışmasını yarın TSİ 10.30'da gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Roma 'ya hareket edecek.

Şenol Güneş, idman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım , Almanya 'daki hazırlıklarına devam etti.

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