A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan uçakla Rusya'ya hareket etti

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın Rusya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan bu ülkeye hareket etti.

Almanya ile yaptığı hazırlık maçının ardından Köln'de kalan milli takım, Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Moskova Vnukova Havalimanı'na yola çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.