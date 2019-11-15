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A Milli Futbol Takımı Andorra'da

6 saat önce

İstanbul'dan özel uçakla önce İspanya'nın Barselona kentine giden milli takım kafilesi, buradan 3 saatlik otobüs yolculuğu sonunda Andorra'nın başkenti Andorra La Vella'ya ulaştı.

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İstanbul'dan özel uçakla önce İspanya'nın Barselona kentine giden milli takım kafilesi, buradan 3 saatlik otobüs yolculuğu sonunda Andorra'nın başkenti Andorra La Vella'ya ulaştı.


Kafileyi Barselona'da Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, İspanya-Andorra sınırında ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı.


Andorra'da konaklanacak otele girişte büyükelçilik çalışanlarının eşleri, teknik direktör Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'a çiçek verdi.


Elemelerin 9. haftasında İstanbul'da İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, son maçını 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra'ya karşı oynayacak.


9 saatlik yolculuğun ardından antrenmana çıktılar


Milli takım, İstanbul'dan ayrılışından yaklaşık 9 saat sonra Andorra'da antrenmana çıktı.


Hava yolu ve kara yoluyla uzun bir seyahatin ardından Andorra'ya gelen milliler, Estadi Nacional Stadı'nda - 2 derecede basına kapalı bir idman gerçekleştirdi.


Avrupa kıtasında Vatikan (0,44 kilometrekare), Monaco (1,94 kilometrekare), San Marino (61 kilometrekare), Liechtenstein (160 kilometrekare) ve Malta'dan (361 kilometrekare) sonra yüzölçümü açısından en küçük 6. ülke olan Andorra (468 kilometrekare), 77 bin nüfusa sahip.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:32 
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