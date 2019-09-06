Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Andorra maçına hazır
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A Milli Futbol Takımı, Andorra maçına hazır

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Andorra maçına hazır, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

A Milli Futbol Takımının son idmanını, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da saha kenarından takip etti.

Türkiye ile Andorra arasındaki karşılaşma yarın 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Andorra, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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