A Milli Futbol Takımı, Antalya'dan ayrıldı
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Antalya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya gitti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:31 Kaynak: AA
'daki kamp çalışmalarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa
ile oynayacağı karşılaşma için Konya
'ya gitti. Belek
Turizm Merkezi'ndeki kamp yaptığı otelden otobüsle Antalya Havalimanı'na gelen ay-yıldızı ekip, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Konya'ya hareket etti.
Ay-yıldızlılar, Fransa karşılaşmasından sonra 11 Haziran Salı günü İzlanda
ile oynayacağı karşılaşma için 9 Haziran Pazar günü bu ülkeye hareket edecek.
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