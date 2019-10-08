Son Dakika Haberleri: A milli futbol takımı, arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor A milli futbol takımı, arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü

A milli futbol takımı, arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yağmur altında yaptığı idmanla devam etti.

A milli futbol takımı, arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yağmur altında yaptığı idmanla devam etti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Kaptan Emre Belözoğlu'nun düz koşu yaptığı idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise milliler taktik çalışması gerçekleştirdi. Milliler hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler


A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:18 Kaynak: DHA
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