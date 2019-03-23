Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'ta Çalıştı

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'ta Çalıştı

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'ta Çalıştı, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk maçının oynandığı İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yaptı.

Ay-yıldızlı kafile, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait uçakla Tiran Havalimanı'ndan Eskişehir'e gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Eskişehir, Arnavutluk, Futbol, Spor
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