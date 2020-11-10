Milli takımlardan "Atatürk" anması - Son Dakika

Milli takımlardan "Atatürk" anması

10.11.2020 10:41
Milli takımlardan

Milli futbol takımları, Ulu Önder Atatürk'ü ölümünün 82'nci yıl dönümünde törenle andı.

Milli futbol takımları, Ulu Önder Atatürk'ü ölümünün 82'nci yıl dönümünde törenle andı.

A Milli Takım, aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir anma töreni düzenledi.

Teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı törende tüm ekip 10 Kasım için özel olarak hazırlanan, sırtlarında Atatürk'ün el yazısı formunda isimlerinin yer aldığı formalarıyla hazır bulundu. Saat 09.05'te Ulu Önder için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.ÜMİT MİLLİ TAKIM, ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİÜmit Milli Takımımız da 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları için kamp yaptığı otelde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.Ümit Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, saat 09.05'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu.FUTSAL MİLLİ TAKIMI, ATATÜRK'Ü ANDI

Futsal Milli Takımımız, EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası play off maçları için kamp yaptığı otelde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü nedeniyle saygı duruşunda bulundu ve Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.


Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması
Milli takımlardan Atatürk anması

A Milli Futbol Takımı, Mustafa Kemal Atatürk, Sabah, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli takımlardan 'Atatürk' anması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi Teslim olan Paşinyan'ın derdi başka: Eylemlerde parfümüm ve saatim çalındı İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı
Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu         
10:37
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi medyadan öğrenmiş: Benimle istişare yapılmadı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi medyadan öğrenmiş: Benimle istişare yapılmadı         
10:15
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik         
09:31
Market hırsızına meydan dayağı! O anlar kamerada Market hırsızına meydan dayağı! O anlar kamerada         
09:10
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın         
07:40
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 10:57:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli takımlardan "Atatürk" anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei