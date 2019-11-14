A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında karşılaştığı İzlanda berabere kaldı. Milliler bu sonuçta Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



54. dakikada sağ kanatta bulunan Cengiz'in pasında defanstan seken topu alan Burak Yılmaz'ın son çizgiye inmeden uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp taca gitti.



61. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Cengiz'in kaleyi cepheden gören yerden yaptığı vuruşta defansa da seken meşin yuvarlağı kaleci Halldorsson kontrol etti.



62. dakikada Ozan'ın pasında ceza sahası dışı sağ tarafta topla buluşan Burak'ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.



63. dakikada Umut'un pasında topu alan Ozan'ın ceza yayı civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.



70. dakikada Hakan'ın pasında topla buluşan Burak'ın ceza yayı sağ tarafından çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Halldorsson'da kaldı.



73. dakikada Cengiz ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan'ın yerden vuruşunda kaleci Halldorsson meşin yuvarlağı kurtardı.



82. dakikada sol taraftan Gylfi Sigurdsson'un kullandığı köşe atışında arka direkte bulunan Magnusson'un kafa vuruşunda Merih meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



90+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan uzaktan vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.



Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi



Hakemler: Anthony Taylor xx, Gary Beswick xx, Adam Nunn xx



Türkiye: Mert Günok xxx, Zeki Çelik xxx (Ömer Bayram dk. 90+4 ?), Merih Demiral xxx, Çağlar Söyüncü xxx, Umut Meraş xxx, Mahmut Tekdemir xxx, Okay Yokuşlu xxx, Ozan Tufan xxx, Cengiz Ünder xxx (Yusuf Yazıcı dk. 81 ?), Hakan Çalhanoğlu xxx (Kaan Ayhan dk. 87 ?), Burak Yılmaz xxx



Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Enes Ünal, Ozan Kabak, Deniz Türüç, Nazım Sangare



Teknik Direktör: Şenol Güneş



İzlanda: Halldorsson xx, Victor Palsson xx, Arnason xx, Ragnar Sigurdsson xx, Ari Skulason xx (Anderson dk. 85 ?), Bjarnason xx, Gylfi Sigurdsson xx, Bödvarsson xx, Traustason xx (Magnusson dk. 63 x), Kolbeinn Sigthorsson xx, Finnbogason x (Arnor Sigurdsson dk. 24 xx)



Yedekler: Kristinsson, Jonsson, Hermannsson, Fjoluson, Ingason, Fridjonsson, Eyjolfson, Thrandarson



Teknik Direktör: Erik Hamren



Sarı kartlar: Şenol Güneş, Ozan Tufan, Okay, Zeki (Türkiye), Traustason, Kolbeinn Sigthorsson (İzlanda) - İSTANBUL