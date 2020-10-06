A Milli Futbol Takımı bu otelde kalıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı son hazırlık maçı için Almanya'nın Köln kentine geldi. İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Köln'e giden A Milli Futbol Takımı, Bensberg kasabasındaki Althoff Grandhotel Schloss Otel' yerleştiler. Ay-Yıldızlı ekipte Şenol Güneş ve 1 futbolcu saat 20: 30'da Köln Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Milliler 21: 00'de ise karşılaşma öncesindeki son idmanını gerçekleştirecek. A Milliler, Almanya Milli takımı ile yapacakları özel karşılaşmanın ardından 10 Ekim günü Köln'den Rusya'ya hareket edecek.