A Milli Futbol Takımı, Büyük Önder Atatürk'ü andı
10.11.2020 11:35
A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.
A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçlar öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Törende teknik heyet ve futbolcular, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan formalarıyla hazır bulundu. Anma töreni, saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
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