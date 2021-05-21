A Milli Futbol Takımı çalışmalarına devam ediyor

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı Antalya kampındaki üçüncü çalışmasını Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi. Saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmanda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, kampa dün gece katılan Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da antrenmanda yer aldı.

Milliler, yarın saat 18.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

-İHA-