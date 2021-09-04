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A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı

04.09.2021 23:51
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

Gruptaki üçüncü galibiyetini alan milli takım puanını 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise beşinci maçlar sonunda da puanla tanışamadı. Grupta Hollanda ve Norveç'in de 10'ar puanı bulunuyor.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede milli takıma galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'dan geldi. Ay-yıldızı ekip Enes Ünal'la da bir penaltı atışından yararlanamadı.

Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak.

Şenol Güneş'ten ikinci yarı başında 3 değişiklik

Cebelitarık karşısında ilk yarıda gol gelmemesi üzerine Şenol Güneş ikinci yarı başında üç değişiklik yaptı. Enes Ünal, Zeki Çelik ve Taylan Antalyalı'yı kenara alan Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu ve Kenan Karaman'ı oyuna sürdü.

Zeki'nin oyundan çıkmasıyla sol bekte maça başlayan Mert Müldür, sağ beke geçti. Sol bekte de Efecan Karaca görev yaptı.

Hakan Çalhanoğlu oyunu değiştirdi

Milli takımda ikinci yarı başında oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu, Cebelitarık savunmasının kilidini açtı.

Halil Dervişoğlu'nun 54. dakikada attığı golde pası veren Hakan, 64. dakikada da ceza sahası dışından attığı golle oyunu değiştiren isim oldu.

Hakan'ın son dakikalarda bir şutu da direkten döndü.

Milli takım 4 maç sonra kazandı

A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.

Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.

Halil Dervişoğlu 2. golünü attı

Milli takımın Cebelitarık karşısında ilk golünü atan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 5. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı.

Hakan Çalhanoğlu 61. maçında 14. golünü, Kenan Karaman da 27. maçında 6. golünü atmayı başardı.

Halil İbrahim Dervişoğlu, A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı - Son Dakika Spor


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