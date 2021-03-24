A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı

24.03.2021 22:23
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne üç puanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne üç puanla başladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan G Grubu ilk maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı.

Konuk ekibin golleri ise 75. dakikada Davy Klaassen ve 77. dakikada Luuk de Jong'dan geldi.

Milli takımın kalecisi Uğurcan Çakır, 90+4. dakikada Depay'ın penaltı atışını kurtardı.

Türkiye, gruptaki ikinci karşılaşmasını 27 Mart Cumartesi günü İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün sahasında Letonya'yı konuk edecek.

Burak Yılmaz'dan hat-trick

A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz, Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta hat-trick yaptı.

Hollanda ile oynanan son 3 maçı da boş geçmeyen Kaptan Burak, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ile aynı grupta yer alan Türkiye'nin, 28 Mart 2015'te deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Deneyimli futbolcu, 6 Eylül 2015'te Konya'da oynanan ve Türkiye'nin 3-0 kazandığı karşılaşmada da son golü atan isim olmuştu.

Burak Yılmaz milli takımdaki gol sayısını 27 yaptı

Burak Yılmaz, Hollanda'ya attığı üç golle, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 64. maçta gol sayısını 27'ye yükseltti.

Kaptan Burak, Hollanda karşısında 15. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla, 35. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada da frikikten fileleri havalandırdı.

Hollanda'ya son 3 maçta üstünlük

Hollanda ile oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen A Milli Futbol Takımı, ikinci galibiyetini elde etti.

Bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Türkiye, rakibine karşı oynadığı toplam 13 maçta, 4. galibiyetine ulaştı. Bu maçlarda Hollanda'nın ise 5 galibiyeti bulunuyor.

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı, ay-yıldızlı formayı ilk kez Hollanda karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Taylan, karşılaşmanın 64. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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