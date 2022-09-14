A Milli Takım eski teknik direktörü Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
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A Milli Takım eski teknik direktörü Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

14.09.2022 14:14
A Milli Takım eski teknik direktörü Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile bir araya gelen Güneş, kentte gerçekleştirilen projelerle ilgili görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun Trabzon'a çok güzel projeler kazandırdığını ifade eden Güneş, "Bunların bazılarını geçtiğimiz aylarda birlikte inceleme imkanı bulmuştuk. Şimdi de Trabzon'un yaylasından denizine kadar birçok yeri gezdim. Halkımızla sohbet etme imkanımız oldu. Genel olarak Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetlerden çok memnunlar." dedi.

Ataman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun Trabzon için başlattığı projeler zaman zaman ülke çapında ses getiren projelerdir. Trabzon'umuzun güzelliğine güzellik katan projelerimizin Şenol hocamız tarafından da takdir bulması bizi motive etmiştir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel A Milli Takım eski teknik direktörü Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

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