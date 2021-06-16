A Milli Futbol Takımı EURO 2020'deki ikinci maçında da puanla tanışamadı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi ve ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galler'in golleri 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Connor Roberts'tan geldi.

Gruptaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 kaybeden Türkiye, ikinci maçından da puansız ayrıldı. Galler ise bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

İkinci maçta da gol yok

A Milli Futbol Takımı EURO 2020'deki ikinci maçında da gol sevinci yaşayamadı. Milli takım, iki maçta kalesinde 5 gol görürken, gol atma başarısı gösteremedi.

Gruptaki son maçta rakip İsviçre

Ay-yıldızlı ekip gruptaki son maçında 20 Haziran Pazar günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Galler ise Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya karşısına çıkacak.

Umut Meraş sakatlandı

A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş mücadelenin 70. dakikasında sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Şenol Güneş, Umut'un yerine Mert Müldür'ü sahaya sürdü.