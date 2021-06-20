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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'ye veda etti - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'ye veda etti

20.06.2021 20:53
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'ye veda etti, System.String[]

STAT: Bakü OlimpiyatHAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)İSVİÇRE: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Widmer(Dk.90+2 Mbabu), Zuber (Dk.85 Benito), Shaqiri (Dk. 75 Vargas), Seferovic (Dk. 75 Gavranovic), Embolo(Dk.

STAT: Bakü Olimpiyat

HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)İSVİÇRE: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Widmer(Dk.90+2 Mbabu), Zuber (Dk.85 Benito), Shaqiri (Dk. 75 Vargas), Seferovic (Dk. 75 Gavranovic), Embolo(Dk.85 Mehmedi)TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Dk. 62 Okay Yokuşlu), Ozan Tufan (Dk. 62 Yusuf Yazıcı), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Orkun), Cengiz Ünder (Dk. 80 Kenan Karaman), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Dorukhan), Burak YılmazGOLLER: Dk. 6 Seferovic, Dk. 26 ve Dk. 68 Shaqiri (İsviçre) - Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Türkiye)SARI KARTLAR: Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Çağlar (Türkiye), Xhaka (İsviçre)

EURO 2020 A Grubu son maçında A Milli Takım, İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak grubu sonuncu sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti. Grubun diğer mücadelesinde ise İtalya, Galler'i 1-0 mağlup ederek grup lideri oldu. Galler ise averajla grubu 2'nci tamamladı. 4'üncü dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Kaan'ın sert vuruşunda kaleci Sommer topu çıkarmayı başardı.6'ncı dakikada İsviçre öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda sırtı kaleye dönük topla buluşan Zuber, pasını Seferovic'e çıkardı. Seferovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak kale direğine gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.23'üncü dakikada ceza sahası dışında Hakan'ın pasında topla buluşan Ozan, kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutu üstten auta gitti. 26'ncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Zuber, pasını ceza yayı üzerindeki Shaqiri'ye bıraktı. Shaqiri'nin ayak içiyle yaptığı şık vuruş Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 2-0.29'uncu dakikada Xhaka'nın defans arkasına attığı pasta topla buluşan Shaqiri'nin kaleciyle karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan topu son anda ayaklarıyla kornere çeldi.33'üncü dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert'in sert ve düzgün vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.43'üncü dakikada gelişen kontra atakta sol kanatta topla buluşan Mert Müldür, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Mert'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu kaleci son anda kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.50'nci dakikada Hakan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Burak'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.52'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Embolo'nun şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.57'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Embolo, pasını penaltı noktasındaki Shaqiri'ye çıkardı. Shaqiri'nin gelişine vuruşu üstten auta çıktı.62'nci dakikada A Milli Takım umutlandı. Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin plase vuruşunda top uzak kale direği tarafından ağlarla buluştu: 2-1.68'inci dakikada İsviçre farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Zuber'in yerden ortasında ceza sahası içinde Shaqiri'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.77'nci dakikada İsviçre gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Granit Xhaka'nın yerden kaleye gönderdiği sert şut direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 90'ıncı dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası içine yerden pasında Mert Müldür'ün şutu kaleci Sommer'de kaldı. Maçı İsviçre 3-1 kazanırken, milli takım turnuvaya puansız veda etti.

- Azerbaycan

Xherdan Shaqiri, Slovenya, İsviçre, Bakü, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'ye veda etti - Son Dakika Spor


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