Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Fransa maçına hazır
Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Fransa maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Fransa maçına hazır

28 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında yarın Fransa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Fransa maçına hazır, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında yarın Fransa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'nın Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yapılan pas çalışmasının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel organizasyonların gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takımın antrenmanını Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da takip etti.

Fransa-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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