A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İzlanda karşılaşmalarının hazırlıklarına başladı
1 saat önce
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:45 Kaynak: AA
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