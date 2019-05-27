Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İzlanda karşılaşmalarının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İzlanda karşılaşmalarının hazırlıklarına başladı

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.
A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İzlanda karşılaşmalarının hazırlıklarına başladı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:45 Kaynak: AA
Avrupa, İzlanda, Fransa, A Milli Futbol Takımı, Spor
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