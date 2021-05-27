A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarına galibiyetle başladı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarına galibiyetle başladı

27.05.2021 22:16
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarına galibiyetle başladı, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin golleri Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'dan geldi.

Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 31 Mayıs'ta Gine ile oynayacak.

Halil Dervişoğlu ilk maçında ilk golünü attı

A Milli Takım ile ilk maçına Azerbaycan karşısında çıkan Halil Dervişoğlu, ilk golünü attı.

Halil, mücadelenin 34. dakikasında Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta ön direkte yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroya davet edilen Kerem Aktürkoğlu, milli forma ile ilk maçına da Azerbaycan karşısında çıktı.

İlk 11'de yer almayan Kerem, mücadelenin ikinci yarısının başında Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.

Kaan Ayhan 35. maçında 4. golünü attı

A Milli Takım'da kaptan olarak sahaya çıkan Kaan Ayhan, ay-yıldızlı ekibi 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı.

Milli takımda 35. maçına çıkan Kaan, 4. kez gol sevini yaşadı.

Altay Bayındır sakatlandı

Ay-yıldızı ekip ile ilk maçına çıkan Altay Bayındır, mücadelenin 72. dakikasında rakibin atağını keserken, Ghorbani ile girdiği mücadele sonrasında sakatlandı.

Sağlık ekibinin saha içinde müdahale ettiği Altay, oyuna devam edemedi. 73. dakikada Altay'ın yerine Gökhan Akkan oyuna girdi.

Şenol Güneş, 3'lü savunmayı denedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan karşılaşmasına 3'lü savunma ile başladı.

Üçlü savunma Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'den oluştu. Rakip hücumlarda Rıdvan Yılmaz sol beke, Mert Müldür de sağ beke geçerek beşli bir savunma denendi.

Şenol Güneş, Azerbaycan'ın golünden sonra ise dörtlü savunmaya döndü. Güneş, bu dakikadan itibaren sol bekte Halil Akbunar'a görev verdi, Rıdvan Yılmaz'ı ise sol açıkta görevlendirdi.

Galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını ilk kez geçti

A Milli Takım, Azerbaycan'ı yenerek ilk kez galibiyet sayısında mağlubiyet sayısının önüne geçti.

Azerbaycan karşısında 590. maçına çıkan Türkiye, 225. galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekibin 224 yenilgisi bulunuyor. Türkiye'nin 141 de beraberliği var.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarına galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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