A Milli Futbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürdü
21 dakika önce
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarını sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk
ve Moldova
ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu
Başkan Vekili Ali Dürüst
'ün de izlediği idmanda milli takım hazırlıklarını tam kadro olarak gerçekleştirdi.
Koşu çalışması ile başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ayak tenisi oynayan futbolcuların, idmanı Arnavutluk maçının taktik çalışması ile tamamladığı belirtildi.
Ay-yıldızlı ekip bu akşamki idmanla hazırlıklarının İstanbul
ayağını noktaladı.
Yarın sabah Arnavutluk maçı için başkent Tiran
'a gidecek milli takım, son antrenmanını aynı gün akşam karşılaşmanın oynanacağı Loro Boriçi Stadı'nda yapacak ve hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:43 Kaynak: AA
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