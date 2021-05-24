A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

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