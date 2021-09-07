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A Milli Futbol Takımı, Hollanda'da ağır yara aldı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, Hollanda'da ağır yara aldı

07.09.2021 23:47
A Milli Futbol Takımı, Hollanda'da ağır yara aldı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.

Bu maça 11 puanla grup lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.

Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak.

Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Ozan Kabak Norveç maçında yok

A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ve grup maçlarındaki ikinci sarı kartlarını gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak cezalı duruma düştü.

Bu üç oyuncu, Türkiye'nin 8 Ekim'de sahasında Norveç ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Şenol Güneş'e tepki

Hollanda'nın ilk dakikada gelen golü ve farka gitmesi üzerine Türk taraftarlar, milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Taraftarlar uzun süre, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.

Türk taraftarlar, kaptan Burak Yılmaz'a da ikinci yarıda oyundan çıkarken, ıslıklayarak tepki gösterdi.

Hollanda'ya iki maç sonra kaybettik

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmıştı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.

Milli takım ayrıca, Hollanda karşısında tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.

Türkiye 31 yıl sonra 5 farklı yenilgi aldı

A Milli Futbol Takımı 31 yıl sonra bir maçı 5 farklı kaybetti.

Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Hollanda'da ağır yara aldı - Son Dakika Spor


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