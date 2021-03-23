A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Hollanda'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla sona erdi.

İdmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.