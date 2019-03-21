Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı İşkodra'ya Ulaştı

A Milli Futbol Takımı İşkodra'ya Ulaştı

4 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı İşkodra'ya Ulaştı, System.String[]


A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak. 

15 yıl aradan sonra Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yeniden maça çıkacak A Milli Takım kafilesi İşkodra'ya ulaştı. Tiran'daki havalimanın aprondan çıkartılan kafile yaklaşık 1.5 saatlik kara yolculuğundan sonra konaklayacakları otele yerleşti. Kafile başkanı olarak TFF Yöneticisi Ali Dürüst takımla birlikte yer alırken, öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla millileri karşıladı. 

MİLLİLER, 567. KEZ SAHAYA ÇIKACAK 

Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak. 

Arnavutluk karşılaşmasıyla 567. kez sahaya çıkacak A Milli Takım, 95 yıllık tarihinde 297'si resmi, 269'u özel 566 maçta biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 244'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplum 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

Milli Takımımız, Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. 1970'te oynanan ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden milliler, 2017'deki son karşılaşmada ise 3-2 mağlup oldu. Arnavutluk filelerine 10 gol gönderen ay-yıldızlılar, kendi ağlarında ise 14 gol gördü. - Danaş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

Spor
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