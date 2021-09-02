A Milli Futbol Takımı, İspanya'da - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı kafilesi, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Cebelitarık karşılaşması için İspanya'ya gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine inen A Milli Futbol Takmı buradan karayolu ile Cadiz'de kalacağı oteline geçti. Ay-yıldızlıları havalimanında T.C. Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve beraberindeki heyet karşıladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın yerel saatle 19.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, 20.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

-İHA-