A Milli Futbol Takımı İspanya'ya gitti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Cebelitarık maçı için İspanya'nın Malaga kentine gitti.

Milliler, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden İstanbul Havalimanı'nın Genel Havacılık Terminali'ne gelirken pasaport kontrollerinin ardından özel uçakla Malaga'ya gitti. Kafile daha sonra kara yoluyla kamp yapacağı Cadiz'de gidecek.

- İstanbul