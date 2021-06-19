A Milli Futbol Takımı, İsviçre'ye karşı 13 yıl sonra sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı İsviçre ile 13 yıl sonra tekrar mücadele verecek.

İki ülke milli takımları, yarınki maçla tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Futbol Takımı, İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.

Son maç EURO 2008'de

İki ülke milli takımları, son kez EURO 2008 gruplarında karşı karşıya gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını geride kapattığı mücadelenin 58. dakikasında Semih Şentürk'ün golüyle eşitliği yakalamış, 90+2. dakikada ise Arda Turan'ın attığı golle 2-1'lik galibiyete uzanmıştı.

10. resmi maç

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Türkiye ile İsviçre A milli futbol takımlarının yaptıkları toplam 15 maçın 9'unu resmi karşılaşmalar oluşturdu.

Biri Avrupa Şampiyonası grup aşaması, 2'si Dünya Kupası Eleme Grubu, 4'ü Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 2'si de Dünya Kupası Elemeleri play-off baraj maçı olmak üzere geride kalan 9 resmi maçta Türkiye 5, İsviçre ise 2 galibiyet alırken, 2 maç da eşitlikle sonuçlandı.

Resmi maçlarda Türkiye 14, İsviçre 10 gol attı.

Türkiye ile İsviçre arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 11.06.2008 Basel EURO 2008 2-1 16.11.2005 İstanbul Dünya Kupası Play-off 4-2 12.11.2005 Bern Dünya Kupası Play-off 0-2 26.04.1995 Bern Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1 14.12.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-2 12.03.1986 Adana Özel 1-0 28.08.1985 St.Gallen Özel 0-0 20.04.1975 Zürih Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 01.12.1974 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1 19.11.1973 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 2-0 09.05.1973 Basel Dünya Kupası Elemeleri 0-0 26.09.1971 Zürih Özel 0-4 24.09.1969 İstanbul Özel 3-0 25.05.1953 Bern Özel 2-1 01.06.1952 Ankara Özel 1-5 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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