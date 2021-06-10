A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın karşılaşacağı İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Son maç 15 yıl önce

İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.

İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 15.11.2006 Bergamo Özel 1-1 20.11.2002 Pescara Özel 1-1 11.06.2000 Arnhem EURO 2000 1-2 21.12.1994 Pescara Özel 1-3 03.03.1984 İstanbul Özel 1-2 23.09.1978 Floransa Özel 0-1 25.02.1973 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1 13.01.1973 Napoli Dünya Kupası Elemeleri 0-0 27.03.1963 İstanbul Özel 0-1 02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-6 26.06.1955 Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B) 1-1 11.12.1953 İstanbul Akdeniz Oyunları (İtalya B) 0-1 20.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları (İtalya B) 2-3 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır. Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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