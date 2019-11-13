Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 Kaynak: AA
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