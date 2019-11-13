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A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı. Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 Kaynak: AA
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