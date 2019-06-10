A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın İzlanda
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
Şenol Güneş'in basın toplantısında sakatlıkları olduğunu söylediği oyunculardan Emre Belözoğlu
, Hakan Çalhanoğlu
, Dorukhan Toköz
ve Mahmut Tekdemir
de idmanda takımla birlikte koşu çalışmasında yer aldı.
A Milli Futbol Takımının son idmanını, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkanı Nihat Özdemir
, yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı
, Selim Soydan
, Ali Düşmez, Hamit Altıntop
, Hasan Akıncıoğlu
, Yılmaz Büyükaydın
, Nuri Akın, Erdal Bahçıvan ve Mustafa Çağlar
ile Norveç
Büyükelçisi Fazlı Çorman da saha kenarından takip etti.
İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.