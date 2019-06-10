Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır
Son Dakika Spor Haber

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır, System.String[]
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
Şenol Güneş'in basın toplantısında sakatlıkları olduğunu söylediği oyunculardan Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Dorukhan Toköz ve Mahmut Tekdemir de idmanda takımla birlikte koşu çalışmasında yer aldı.
A Milli Futbol Takımının son idmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Selim Soydan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Erdal Bahçıvan ve Mustafa Çağlar ile Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman da saha kenarından takip etti.
İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang kendini savundu! Burak Yılmaz: Emre abi iyi ki fırçayı görmedin A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Biz büyük milletiz küçük işlerle uğraşmayız Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:40:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]