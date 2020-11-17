A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli kaleci Mert Günok , karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da TSİ 21.00'de düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

A Milli Futbol Takımı'nı List Ferenc Havalimanı'nda Türkiye 'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve beraberindeki heyet karşıladı. Milliler, havalimanından otobüsle konaklayacakları otele geçti.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı , başkent Budapeşte'ye geldi.

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