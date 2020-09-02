A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.

TFF'nin A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi