A Milli Futbol Takımı Moldova deplasmanında: Maç 21.45'te başlayacak

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında salı akşamı deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Kişinev'de Zimbru Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçın hakemi ise İtalya'dan Davide Massa.



Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. A Milli Takım geçtiğimiz hafta Andorra'yı Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup etmişti.