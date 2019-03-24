Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Moldova Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, Moldova Maçına Hazır

6 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, yarın Moldova ile Eskişehir'de yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçının hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Moldova Maçına Hazır, System.String[]
A Milli Futbol Takımı, yarın Moldova ile Eskişehir'de yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçının hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, maç öncesi son çalışmasını Yeni Eskişehir Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Antrenmanı izleyen bir grup taraftar, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Moldova maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Spor
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