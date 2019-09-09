Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına hazır
Son Dakika Spor Haber

A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına hazır

59 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasında yarın Moldova ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına hazır, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasında yarın Moldova ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de karşılaşmanın oynanacağı Zimbru Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Kişinev, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Moldova'da gerginlik, Şenol Güneş sinirlendi!
Galatasaray'ın yıldızı Seri'den eski kulübü Nice'ye dava Ufuk Sarıca: Elemelerde oynama hakkı kazandığımız için mutluyuz Manchester City 1 milyar euroluk kadrosuyla tarihe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:16:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]