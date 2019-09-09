Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti
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A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile yapacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile yapacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

Ay-yıldızlı takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, müsabakanın oynayacağı Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, hazırlıklarını saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Moldova- Türkiye maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Kişinev, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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