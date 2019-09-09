A milli futbol takımı, moldova'ya gitti
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.
A Milliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, müsabakanın oynayacağı Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, hazırlıklarını saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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