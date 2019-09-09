Son Dakika Haberleri: A milli futbol takımı, moldova'ya gitti
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A milli futbol takımı, moldova'ya gitti

49 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

A milli futbol takımı, moldova'ya gitti, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.
A Milliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, müsabakanın oynayacağı Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, hazırlıklarını saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


A Milli Futbol Takımı, Moldova, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
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