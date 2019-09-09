Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti
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A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti

2 saat önce

Ay-yıldızlı takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket etti.

A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti, System.String[]

Ay-yıldızlı takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket etti.


A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, müsabakanın oynayacağı Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, hazırlıklarını saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Moldova- Türkiye maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Sabiha Gökçen, Kişinev, Moldova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:30 
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