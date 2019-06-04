Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma
Son Dakika Spor Haber

A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma

48 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı Antalya'da bayramlaştı.

A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma, System.String[]
A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı Antalya'da bayramlaştı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve Hamit Altıntop, teknik heyet ve futbolcular katıldı.
Bayramlaşan yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, birlikte fotoğraf çektirdi.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türk milletinin ve milli takımın bayramını kutladığını söyledi.
Teknik direktör Şenol Güneş de futbolcuların ve ailelerinin bayramını kutladı.
"Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur." diyen Güneş, önemli karşılaşmalara çıkacaklarını, her günlerinin bayram tadında geçmesini istediklerini kaydetti.
Futbolculara bayram hediyesi de verildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:36 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, A Milli Futbol Takımı, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barışma teklifini reddeden eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı Brahimi'nin istekleri Galatasaray'ı şoke etti Abdullah Avcı'nın ilk istediği isim Kagawa Bruma için sürpriz karar! Bileti kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]