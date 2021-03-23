A Milli Futbol Takımı'nda iki futbolcu aday kadrodan çıkartıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.
A Milli Takım, yarın Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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