A Milli Futbol Takımı'nda İkinci Şenol Güneş Dönemi
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş ile anlaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş
'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş
ile anlaştı. TFF
'den yapılan açıklamada, A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, "Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:47 Kaynak: AA
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