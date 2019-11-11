Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı
Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı

7 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın 25. yaş günü kutlandı.

A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın 25. yaş günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın Riva'daki kampında gerçekleştirilen kutlamada Kaan Ayhan için pasta kesildi.

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf ekibinde forma giyen Kaan Ayhan, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan keyif aldığını söyledi.

Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Emre Belözoğlu'nun elinden yiyen Kaan, daha sonra teknik ekip, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti.

A Milli Futbol Takımı, Bora Füzesi, Futbol, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vedat Muriç'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor
Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu! A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı! Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara "Şerefsiz" dedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:36:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]