Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı
Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın Riva'daki kampında gerçekleştirilen kutlamada Kaan Ayhan için pasta kesildi.

A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın Riva'daki kampında gerçekleştirilen kutlamada Kaan Ayhan için pasta kesildi.


Almanya'nın Fortuna Düsseldorf ekibinde forma giyen Kaan Ayhan, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan keyif aldığını söyledi.


Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Emre Belözoğlu'nun elinden yiyen Kaan, daha sonra teknik ekip, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti.

Bora Füzesi, Futbol, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:02 
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