Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı
Son Dakika Güncel A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçlarında 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçlarında 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

A Milli Futbol Takımı, İstanbul, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı!
Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 01:50:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]