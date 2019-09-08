A Milli Futbol Takımı'nda program değişikliği
1 saat önce
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla oynayacağı maç için bu akşam yapacağı antrenmanın saatinde değişikliğe gidildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:14 Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla oynayacağı maç için bu akşam yapacağı antrenmanın saatinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Daha önce TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün saat 18.30'da yapılacağı duyurulan idman, saat 11.00'e alındı. Çalışma, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek." denildi.
Milli takım, 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova'yla karşılaşacak.
İlk 11'den 7 oyuncumuz Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor! Vodafone Park'ta tribünler hınca hınç doldu! Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Son dakikada gelen gol sonrası futbolseverler, Sergen Yalçın'a teşekkür etti!